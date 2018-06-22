صنع الله: آمل أن تستأنف العمل بميناءي السدر ورأس لانوف خلال يومين

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، إنه يأمل في أن يستأنف العمل يميناءي رأس لانوف والسدرة خلال «اليومين المقبلين».

وأشار صنع الله الذي كان يتحدث للصحفيين قبل اجتماع أوبك في فيينا، إلى أنه تمت السيطرة بشكل كامل على حريق ثالث محدود اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف الخميس.

وكان رئيس مؤسسة النفط قال إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميًا من الإنتاج إثر غلق ميناءي رأس لانوف والسدرة، بسبب الاشتباكات التي جرت خلال الأيام الماضية.

وفي تصريحات الأسبوع الماضي قال صنع الله إن حجم الخسائر اليومية التي تكبدتها ليبيا جراء هجوم الهلال النفطي بـ33 مليون دولار، فضلاً عن تكلفة بمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار.

لكنّه عاد ليشير إلى ثقته في قدرة ليبيا على الوصول بإنتاج النفط إلى مليوني برميل في العام 2022 ليبيا، وهو ما يحتاج إلى إخراج النفط من قبضة الصراعات السياسية، بالإضافة إلى بناء قوة أمنية تضم جميع الليبيين تتبع حكومة منتخبة ديمقراطيًا.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية أمس الخميس السيطرة الكاملة على منطقة الهلال النفطي بعد هجمات شنّتها قوات تابعة لرئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران الخميس 14 يونيو.