صنع الله: ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميًا أثناء غلق ميناءي رأس لانوف والسدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 04:33 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميًا من الإنتاج إثر غلق ميناءي رأس لانوف والسدرة، بسبب الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش وأخرى تابعة لإبراهيم الجضران.

وأضاف صنع الله للصحفيين قبيل اجتماع أوبك في فيينا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على ميناءي النفط الرئيسيين رأس لانوف والسدرة.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه تمت السيطرة على حريق محدود اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف الخميس، وأن الوضع على ما يرام.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية أمس الخميس السيطرة الكاملة على منطقة الهلال النفطي بعد هجمات شنّتها قوات تابعة لرئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران الخميس 14 يونيو.

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