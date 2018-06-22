«صحة الموقتة» ترفع حالة التأهب بالمستشفيات المحيطة بمنطقة الهلال النفطي

قررت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، رفع حالة التأهب في كافة المستشفيات الليبية الواقعة في محيط منطقة الهلال النفطي.



وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الجمعة، إن ‎وكيل عام الوزارة المكلف بمهام تسييرها الدكتور سعد عقوب، طالب مديري المستشفيات التعليمية والعامة والتخصصية والقروية القريبة من منطقة الهلال النفطي بعدم مغادرة مقار أعمالهم وتواجدهم خلال 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الصحية بالتواصل مع غرفة عمليات الطوارئ وتزويدها بالتقارير أولاً بأول.



وفي سياق آخر، تواصل عقوب أيضًا مع مسؤول الخدمات الصحية في مدينة درنة، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بافتتاح كافة المرافق الطبية بالمناطق التي تم تحريرها، أهمها العيادات المجمعة يوسف بورحيل المغار بمنطقة شيحا الغربية.