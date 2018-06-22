اليونان تحدد الصيف الجاري موعدًا لفتح سفارتها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 02:17 مساء

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، إن اليونان ستقوم بفتح سفارتها في كل من مقدونيا وألبانيا وليبيا، خلال صيف العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء كوتزياس، الوفد الليبي الذي يحضر فعاليات مؤتمر رودس الثالث للأمن والاستقرار في جزيرة رودس اليونانية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، إن ليبيا شاركت في فعاليات مؤتمر رودس الثالث للأمن والاستقرار بوفد ترأسه مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن «الجانب الليبي نجح في تضمين مسألة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا في البيان الختامي للمؤتمر، كونها مسألة مهمة للغاية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والقارة الأوروبية، ما لاقى دعمًا كبيرًا من المشاركين وعلى رأسهم اليونان وإيطاليا والمملكة المغربية».

وأشار إلى أن الجانب الليبي نبه على ضرورة العمل بالتوازي مع دعم التعاون للاستفادة القصوى من هذه التقنية على اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من استخدام هذه التقنية في نشر الفكر المتطرف وتوعية الشباب من مخاطر هذا الفكر.

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