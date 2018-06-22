الأرصاد: طقس معتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. وتساقط الأمطار «وارد»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يسود ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، طقس معتدل على مناطق الشمال والوسط مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق الخليج، من المتوقع أن تكون جيدة على الجفرة وأقصى مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الغربي وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (25-31)مْ وتصل إلى (35) درجة مئوية على أبونجيم وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الخليج وإجدابيا وأقصى الساحل الشرقي مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 26-32 درجة مئوية وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على الجفرة وأقصى مناطق الجنوب الغربي ما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.