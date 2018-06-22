إحباط تهريب 45 كجم من «الحشيش» عن طريق البحر ببنغازي

ألقى أفراد التحري والضبط بقسم النجدة التابعة لمديرية أمن بنغازي، القبض على عصابة تقوم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وقال مدير المكتب الإعلامي بقسم النجدة في بنغازي إسماعيل الرملي، إن أحد المواطنين أبلغ عن وجود كمية كبيرة من مخدر(الحشيش) والتي كان مخططًا دخولها عن طريق البحر، من قبل تجار الممنوعات.

وأوضح الرملي أنه تم تكليف مجموعة التحري والقبض من قسم النجدة والتي تمكنت من صبط 45 كيلو جرامًا من الحشيش، تحت إشراف النيابة العامة.

وأشار إلى أنه سوف يتم نشر كامل تفاصيل القضية فور توفرها في وقت لاحق .

وكانت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، أعلنت قبل يومين ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي، مشيرة إلى ضبط كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بحوزتهما.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ضبط كمية من مخدر الحشيش، وعدد كبير من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي، مع المتهمين اللذين اعترفا بحيازة المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، حسب المصدر.

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