شرطة شحات تضبط شخصًا يخطف العمالة الأجنبية مقابل فدية مالية

ألقت عناصر مركز شرطة شحات، اليوم الجمعة، القبض على شخص يخطف العمالة الوافدة، ويأخذ فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال المكتب الإعلامي بالمديرية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الجمعة، إنّ المركز تلقى بلاغًا عن خطف عمالة وافدة في ضواحي مدينة شحات، حيث تلقى أقاربه اتصالًا هاتفيًا لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف أن العناصر قاموا بالتحري وإعداد كمين للخاطف في مواقع ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع أحد العمالة لدفع المبلغ، حيث تمكنت العناصر من إيقاع الخاطف (ليبي الجنسية) في الكمين وإلقاء القبض عليه بعد استلامه 3000 دينار ليبي.

وأكّد المكتب إحالة القضية إلى النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.