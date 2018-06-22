شرطة شحات تضبط شخصًا يخطف العمالة الأجنبية مقابل فدية مالية

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 22 يونيو 2018, 01:32 مساء

ألقت عناصر مركز شرطة شحات، اليوم الجمعة، القبض على شخص يخطف العمالة الوافدة، ويأخذ فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال المكتب الإعلامي بالمديرية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الجمعة، إنّ المركز تلقى بلاغًا عن خطف عمالة وافدة في ضواحي مدينة شحات، حيث تلقى أقاربه اتصالًا هاتفيًا لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف أن العناصر قاموا بالتحري وإعداد كمين للخاطف في مواقع ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع أحد العمالة لدفع المبلغ، حيث تمكنت العناصر من إيقاع الخاطف (ليبي الجنسية) في الكمين وإلقاء القبض عليه بعد استلامه 3000 دينار ليبي.

وأكّد المكتب إحالة القضية إلى النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة