أبوبكر الغزالي يبارك استعادة الموانئ النفطية من قبضة العصابات «الإرهابية»

بارك عضو مجلس النواب عن مدينة سرت أبوبكر الغزالي تقدم قوات الجيش بمنطقة خليج السدرة وما جاورها، والتي استعادت الموانئ النفطية من قبضة العصابات «الإرهابية» التي تريد السيطرة على «قوت الليبيين».

وقال الغزالي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن «عملية الاجتياح المقدس هي الجزء الثاني من البرق الخاطف التي سيطر فيها الجيش على الموانئ والمصافي بمناطق الهلال النفطي عام 2016»، مؤكدًا أن «المشهد يتكرر من جديد في عملية جديدة وبأداء وتكتيك وتخطيط عسكري محكم من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر».

وأضاف الغزالي، أن «أبناء القوات المسلحة اليوم يسطرون التاريخ من أوسع أبوابه سواء في مدينة درنة أو في الجنوب أو مناطق الهلال النفطي»، مشيدًا بـ«دور غرفة عمليات تحرير الموانئ النفطية المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة».

وكان الناطـق باسم القـيادة العامة للقـوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، قال إن «عملية تحرير ميناءي السدرة ورأس لانوف بدأت بضربات جوية استهدفت تجمعات الإرهابيين».

وأضاف أن «المعركة في الهلال النفطي صفحة من حرب شاملة».