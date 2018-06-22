موظفو جامعة عمر المختار ينهون إضرابهم عن العمل

قررت نقابة الموظفين في جامعة «عمر المختار» بمدينة البيضاء، فك إضراب العاملين عن العمل الذي بدأوه مطلع الشهر الجاري، احتجاجًا على عدم ورود مخصصاتهم المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والعلاوات والساعات الإضافية.

وقال المكتب الإعلامي بالجامعة، في بيان صادر عنه اليوم، إن الموظفين سيعودون للعمل اعتبارًا من الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا في العاشر من يوليو المقبل لمناقشة آخر المستجدات حول المستحقات المالية.

وكان وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، أكد صرف مستحقات الموظفين العاملين بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء شرق البلاد، مستغرباً البيان الصادر عن نقابة الموظفين الذي أشار إلى أن الوزارة لم تصرف مستحقات الموظفين المالية سواء المرتبات والساعات الإضافية لهم.

وقال الحاسي في اتصال بـ«بوابة الوسط»، إنّ ما ورد في بيان نقابة موظفي جامعة عمر المختار «غير صحيح جملة وتفصيلًا»، مؤكدًا أن «الوزارة صرفت 6 أشهر من المرتبات بما فيه الشهر الجاري رغم عدم انتهائه، إلا أنه مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد أبينا إلا وأن نُسهم ولو بجزء بسيط في دعم المواطنين العاملين في القطاعات بشكل عام».

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