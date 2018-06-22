مكافحة الهجرة غير الشرعية يعلن ترحيل 9 مهاجرين إلى سيراليون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 10:19 صباحا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، إعادة 9 مهاجرين غير شرعيين إلى بلدهم سيراليون، عبر مطار امعيتيقة الدولي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تمكن صباح الخميس 9 مهاجرين غير شرعيين من دولة سيراليون من المستهدفين بالعودة الطوعية التي تقوم بالإشراف عليه المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، من العودة إلى بلادهم عبر مطار امعيتيقه الدولي».

وتوجه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالشكر إلى الأجهزة الأمنية العاملة «التي ساهمت في عودة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى سيراليون، داخل مطار امعيتيقه الدولي».

 وتشرف منظمة الهجرة الدولية على عمليات ترحيل المهاجرين من ليبيا سواء إلى نيجيريا أوغيرها من البلدان في أفريقيا،  ضمن برنامج العودة الطوعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة