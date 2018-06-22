مكافحة الهجرة غير الشرعية يعلن ترحيل 9 مهاجرين إلى سيراليون

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، إعادة 9 مهاجرين غير شرعيين إلى بلدهم سيراليون، عبر مطار امعيتيقة الدولي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تمكن صباح الخميس 9 مهاجرين غير شرعيين من دولة سيراليون من المستهدفين بالعودة الطوعية التي تقوم بالإشراف عليه المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، من العودة إلى بلادهم عبر مطار امعيتيقه الدولي».

وتوجه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالشكر إلى الأجهزة الأمنية العاملة «التي ساهمت في عودة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى سيراليون، داخل مطار امعيتيقه الدولي».

وتشرف منظمة الهجرة الدولية على عمليات ترحيل المهاجرين من ليبيا سواء إلى نيجيريا أوغيرها من البلدان في أفريقيا، ضمن برنامج العودة الطوعية.