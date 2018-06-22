عقيلة صالح يبارك انتصارات الجيش في الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 22 يونيو 2018, 09:32 صباحا

أثنى رئيس مجلس النواب والقائد الأعلى للجيش المستشار عقيلة صالح عيسى على القيادة العامة ورئاسة الأركان العامة والضباط وضباط صف والجنود على «تحقيقهم النصر المؤزر بفضل الله سبحانه وتعالى وإقدامهم وشجاعتهم وانتصارهم على الجماعات الإرهابية والمرتزقة وتحرير الهلال النفطي»، فيما ترحم على أرواح الشهداء، ودعا أن يسكنهم فسيح جناته.

كما حيّا رئيس البرلمان القوة المساندة للجيش من الشباب الليبي وأبناء المدن والقرى والقبائل الليبية الشريفة وكل مؤسسات الدولة الليبية التي ساندت الجيش في تحرير الهلال النفطي، الذي هو المصدر الوحيد الداعم للاقتصاد الليبي في شتى مجالات حياة المواطن الليبي، وفق ما أورد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي.

ودعا صالح كل الليبيين الشرفاء أن يوحدوا الصفوف وأن يتصالحوا وأن يتفقوا ويتوافقوا من أجل حماية بلادهم ليبيا ومقدراتهم ويسعوا جميعًا إلى استقرارها وتقدمها وأمنها وأمانها وترسيخ دولة المؤسسات والقانون ومحاربة كل من يسعى إلى خرابها ودمارها وبث الفوضى بها وندعو المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن رفع حظر تسليح الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب ويدافع ويحفظ مقدرات الشعب الليبي.

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