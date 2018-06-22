إنقاذ 237 مهاجرًا غير شرعي بسواحل القره بوللي

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابس (الزورق صبراتة) من إنقاذ 237 مهاجرًا غير شرعي، بينهم طفلان، و3 نساء، كانوا على متن قاربين مطاطيين قرب سواحل القره بوللي.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، لـ «بوابة الوسط»، إن المهاجرين من 11 جنسية أفريقية مختلفة، إضافة إلى الجنسية السودانية، التي تشكل أغلبية من جرى إنقاذهم بالأمس 169 شخصًا.

ونُفذت عملية إنقاذ ركاب القارب الأول على بعد 20 ميلًا شمالي منطقة القره بوللي، بينما أنقذ ركاب القارب الثاني على بعـــد 36 ميلاً.

ونُقل المهاجرون إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وقدمت المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتم إسعاف حالتين، إحداهما بالمستشفى، والأخرى بمقر القاعدة، ثم سُلموا جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء تاجوراء.