شرطة الفويهات تلقي القبض على متهم بقتل مصري في بنغازي

ألقت عناصر مركز شرطة الفويهات القبض على شخص متهم بقتل مواطن مصري في أخر أيام شهر رمضان بعد 7 أيام فقط من وقوع الجريمة.

وبدأت القصة وفقًا لمركز شرطة الفويهات عندما عثر في أخر يوم من شهر رمضان على جثة مجهولة الهوية بالطريق السريع قرب منطقة الفويهات ببنغازي وعليها أثار طلقات من الرصاص.

وبعد جهود بذلها عناصر مركز شرطة الفويهات تأكدو أن الجثة تعود لمواطن مصري يدعى «محمد خالد عباس غريب» مواليد 1999 يعمل نجار مسلح.

اخطرت النيابه العامه في حينها وحضرت لمكان الواقعه فرقه مختصه من قسم الأدله الجنائيه بمعرفه مدير أمن بنغازي وجرى التحفظ علي الجثه بالمستشفي العام.

وبعد جهود بذلها عناصر مركز شرطة الفويهات بالبحث والاستدلال والتحريات جرى التوصل إلى المتهم «ليبي الجنسيه مواليد 1996 وجرى اعتقاله من شقة والده وبتفتيش سيارة المتهم عثر بها علي حاجيات المجني عليه وظمنها هاتفه الخاص».

ووفقًا لمركز شرطة الفويهات فإن المتهم «أعترف بارتكابه الجريمة »، كاشفًا أنه قام بـ«قتل المجني عليه بسبب مطالبته المتكرره لترجيع لمبلغ مالي يخص المجني عليه كنت قد تصرفت فيه».