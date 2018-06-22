مصدر بالجمارك يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل إحباط تهريب أكثر من 7 مليون قرص ترامدول

القاهرة ـ بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 22 يونيو 2018, 12:23 صباحا

كشف مدير مكتب اعلام الجمارك المقدم خالد ارحومة  عن أن معلومات وردت إلى مديرية جمارك بنغازي بخصوص شحن حاويتان بأكثر من 7 مليون قرص ترامدول قادمة من خارج البلاد إلي مدينة بنغازي.

وقال المقدم خالد ارحومة لـ«بوابة الوسط» الخميس «التنسيق فيما بين المديرية وكافت المراكز الجمركية بترقب وصول هذه الحاويات ومعرفة من يتردد ﻷتمام اﻷجراءات الخاصة بها».

وأضاف: «قمنا بفتح محاضر جمع معلومات بالخصوص وضبط أقوال بعض اﻷطراف وجرى أبلاغ المحامي العام بمدينة بنغازي الذي قام بدوره بتكليف عضو النيابة العامة بمتابعة القضية مع الجمارك».

ولفت المقدم خالد ارحومة إلى أنه كانت هناك «محاولة لفتح أحدي الحاويات بطريقة غير مشروعة أثناء الحجز عليها داخل المخزن بالميناء الا أن أعضاء الجمارك في الموعد وبالمرصاد».

وأشار المقدم خالد ارحومة إلى أن الجراءات جرت بحضور مدير عام مصلحة الجمارك السيد العميد طارق الفقي والسيد عميد حافظ الشيخي مدير مديرية حمارك بنغازي  مدير إدارة المراجعة والتفتيش بنغازي عميد بن عيسي العياش  ورئيس مركز جمارك ميناء بنغازي البحري العميد أسامة الحمري.

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