العقيد نجمي معمر لـ«بوابة الوسط»: منفذ راس جدير مفتوح ونحذر المسافرين الليبيين

زوارة - بوابة الوسط: فدوى كامل | الخميس 21 يونيو 2018, 11:03 مساء

أكد مدير الادارة العامة للجوازات بمنفذ راس اجدير الحدودي العقيد نجمي معمر أن منفذ راس جدير مفتوح من الجانبين الليبي والتونسي، محذراً «الاخوة المسافرين الليبيين أخد الحيطة والحذر حتى تهدأ الأوضاع».

وقال العقيد نجمي معمر لـ«بوابة الوسط» الخميس «إن مجموعة من المواطنين التونسين اقاموا اعتصاما منذ صباح أمس الاربعاء بمنطقة الزكرة ومدخل مدينة بن قردان الحدودية وتطور الأمر للتهجم والتعرض للمواطنين الليبيين المارين بسياراتهم وقد اصيبت بعض السيارات بالاضرار».

ولفت العقيد نجمي معمر إلى أنهم خاطبوا الجانب التونسي بـ«خصوص تأمين الطريق للمسافرين الليبين ووعدت السلطات التونسية بعمل كل ما يلزم لفض الاعتصام بأسرع وقت».

وكشف العقيد نجمي معمر عن أن أسباب الاعتصام «اقتصادية خاصة نقل البضائع من الجانب الليبي منها السلع المدعومة التي تشدد ادارة الجمارك وادارة المنفذ الليبي على عدم تهريبها وهذا ما جعل المعتصمون بالمقابل يمنعون أي شاحنات ليبية لنقل البضائع بالمرور والاعتداء عليها وحجز بعضها».  

وأشار إلى أن الاعتصام «لايزال قائماً حتى مساء اليوم الخميس 21 يونيو وتم السماح بمرور سيارات الصغيرة وتمنع مرور اي شاحنة للبضائع من العبور».

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