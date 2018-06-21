رجال الجمارك يحبطون تهريب كميات كبيرة من «الترامادول» عبر ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 09:30 مساء

ضبط رجال مركز جمرك ميناء بنغازي البحري حاويتين مليئتين بكميات كبيرة من حبوب الترامادول وصلت إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف حبة.

وقال المكتب الإعلامي لميناء بنغازي الخميس «بعد التفتيش الدوري على كافة البضائع الواردة للميناء تم ضبط عدد 7500000 سبعة ملايين وخمسمائة ألف حبة من حبوب الهلوسة (ترمادول) مهربه داخل حاويتين تحوي مبردات منزلية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن رجال الجمارك «اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وجرى إعدام كل الكمية المضبوطة بحضور كافة الأجهزة الأمنية والضبطية والجهات ذات العلاقة بالميناء».

وقدمت إدارة ميناء بنغازي البحري «الشكر والتقدير لرجال الميناء من كافة الجهات العاملة لما يبذلونه من جهد داخل هذا المنفذ الحيوي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة