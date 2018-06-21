رجال الجمارك يحبطون تهريب كميات كبيرة من «الترامادول» عبر ميناء بنغازي

ضبط رجال مركز جمرك ميناء بنغازي البحري حاويتين مليئتين بكميات كبيرة من حبوب الترامادول وصلت إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف حبة.

وقال المكتب الإعلامي لميناء بنغازي الخميس «بعد التفتيش الدوري على كافة البضائع الواردة للميناء تم ضبط عدد 7500000 سبعة ملايين وخمسمائة ألف حبة من حبوب الهلوسة (ترمادول) مهربه داخل حاويتين تحوي مبردات منزلية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن رجال الجمارك «اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وجرى إعدام كل الكمية المضبوطة بحضور كافة الأجهزة الأمنية والضبطية والجهات ذات العلاقة بالميناء».

وقدمت إدارة ميناء بنغازي البحري «الشكر والتقدير لرجال الميناء من كافة الجهات العاملة لما يبذلونه من جهد داخل هذا المنفذ الحيوي».