المسماري: القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة

قال الناطـق باسم القـيادة العامة للقـوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن «القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة على استقبالهم لأبنائهم من القوات المسلحة الليبية وتعاونهم والتزامهم بتعليمات قيادة الجيش».