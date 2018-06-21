المسماري: القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 07:50 مساء
قال الناطـق باسم القـيادة العامة للقـوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن «القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة على استقبالهم لأبنائهم من القوات المسلحة الليبية وتعاونهم والتزامهم بتعليمات قيادة الجيش».
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