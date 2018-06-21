مقتل قائد ميداني بغرفة عمليات أجدابيا في الهلال النفطي

محمد فرج غيث الورفلي القائد الميداني بغرفة عمليات أجدابيا. (صفحات التواصل الاجتماعي)

قال مصدر أمني اليوم الخميس، إن قائدًا ميدانيًا في غرفة عمليات أجدابيا لقي مصرعه صباح اليوم خلال الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي بين قوات الجيش الليبي وقوات آمر حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن محمد فرج غيث الورفلي قتل في منطقة رأس لانوف، مشيرًا إلى أنه يعتبر من القادة الميدانين في غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها التي يرأسها العميد فوزي المنصوري.

وكان مصدر أمنى أكد لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق سيطرة قوات الجضران على الوحدة السكنية في منطقة رأس لانوف.