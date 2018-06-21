مصدر محلي: قوات الجضران تسيطر على المنطقة السكنية في رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 04:09 مساء

قال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» إن قوات آمر حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران سيطرت على الوحدة السكنية في منطقة رأس لانوف بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة.

ومن جهة أخرى أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» اشتعال النيران في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية والذي يحتوي على 200 ألف برميل نفط خام بسبب الإشتباكات التي تشهدها المنطقة المحيطة بالخزانات النفطية.

وأشار المصدر إلى عدم تمكن رجال الإطفاء من الانتقال إلى موقع الخزان رقم 6 بسبب الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي بين قوات الجيش الليبي، وقوات الجضران.
 

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