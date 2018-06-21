انخفاض جديد للدولار في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار انخفاضًا جديدًا أمام الدينار في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس.

فقد هبطت العملة الأميركية 18 قرشًا، بواقع 6.64 دينار، مقابل 6.82 دينار أمس الأربعاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو 16 قرشًا، ليسجل 7.68 دينار، مقابل 7.84 دينار أمس، وانخفض الجنيه الاسترليني 10 قروش مسجلًا 8.67 دينار، مقارنة بـ 8.87 دينار.

ومنذ انتهاء إجازة عيد الفطر، انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دينارات في السوق السوداء، فيما يترقب اقتصاديون نتائج ما أعلنه المصرف المركزي من فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال 6 أسابيع.