الإعلام الحربي: «أسر» عدد كبير من قوات الجضران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 03:17 مساء

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنها تمكنت من أسر عدد كبير من المقاتلين المنتسبين لقوات الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى، إبراهيم الجضران، «وحلفائه من المرتزقة وبقايا تنظيم القاعدة في الهلال النفطي»،

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، أن «القوات المسلحة نصبت كمينًا محكمًا لقوات الجضران، ما أسفر عن أسر عدد كبير منهم».

اقرأ أيضا: الجضران يؤكد سيطرته على رأس لانوف والفيبا ومقتل 20 من الجيش

وأعلن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الخميس، إطلاق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي «من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها»، حسب بيان نقلته، وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال).

ونوهت الوكالة إلى أن إطلاق ساعة الصفر جاء  خلال كلمة وجهها حفتر إلى قوات الجيش عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية. تأتي الاشتباكات في راس لانوف بعد نحو أسبوع على هجوم شنته قوات الجضران على منطقة الهلال النفطي، أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة