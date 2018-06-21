الإعلام الحربي: «أسر» عدد كبير من قوات الجضران

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنها تمكنت من أسر عدد كبير من المقاتلين المنتسبين لقوات الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى، إبراهيم الجضران، «وحلفائه من المرتزقة وبقايا تنظيم القاعدة في الهلال النفطي»،

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، أن «القوات المسلحة نصبت كمينًا محكمًا لقوات الجضران، ما أسفر عن أسر عدد كبير منهم».

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وأعلن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الخميس، إطلاق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي «من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها»، حسب بيان نقلته، وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال).

ونوهت الوكالة إلى أن إطلاق ساعة الصفر جاء خلال كلمة وجهها حفتر إلى قوات الجيش عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية. تأتي الاشتباكات في راس لانوف بعد نحو أسبوع على هجوم شنته قوات الجضران على منطقة الهلال النفطي، أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.