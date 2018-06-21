مقتل رئيس البحث الجنائي توكرة في معركة تحرير الموانئ النفطية

قال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس قسم البحث الجنائي في منطقة توكرة العقيد محمد سعد احمدي البرغثي قتل اليوم الخميس، جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي بين قوات الجيش الليبي، وقوات آمر حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران.

وحلق الطيران الحربي الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي صباح اليوم الخميس وقصف عدة أهداف تابعة لقوات آمر حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران عند البوابة الشرقية في منطقة رأس لانوف.

فيما أعلن مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» عن أسماء شهداء الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي وهم العقيد محمد الاحمدي، الكتيبة، وموسى ابوبكر الطيار، وعبدالرازق بوهيبه التابعين للكتيبة 153 الذين سقطوا في الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي.