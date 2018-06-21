مصدر: النيران تمتد نحو الخزان رقم 6 في منطقة الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 02:51 مساء

قال مصدر بأحد الشركات العاملة في الهلال النفطي، إن النار تمتد نحو الخزان رقم 6.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنه «لم يتسن لرجال الإطفاء الوصول إلى منطقة النيران بسبب الاشتباكات الدائرة في المنطقة»

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