الجضران يؤكد سيطرته على رأس لانوف والفيبا ومقتل 20 من الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 01:56 مساء

أكدت قوات الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى إبراهيم الجضران، أن قوات الجيش الليبي فقدت السيطرة على رأس لانوف وشركة الفيبا، وتراجعت نحو الشرق.

وأضافت قوات الجضران، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أنه «قتل أكثر من عشرين في صفوف قوات حفتر، كما أن هناك عددًا من الأسرى والمحاصرين».

وكان مصدر أمني أكد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، التفاف قوات الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى براهيم الجضران من الفيبا، وتمكنهم من إعادة السيطرة على منطقة رأس لانوف و«الفيبا». وأشار المصدر إلى تراجع قوات الجيش إلى المصنع شرقًا.

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