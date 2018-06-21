مصدر أمني يؤكد التفاف قوات الجضران وإعادة سيطرتها على رأس لانوف

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، التفاف قوات الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى براهيم الجضران من الفيبا، وتمكنهم من إعادة السيطرة على منطقة رأس لانوف و«الفيبا».
وأشار المصدر إلى تراجع قوات الجيش إلى المصنع شرقًا.
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