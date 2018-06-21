الجزائر: القبض على عصابة مخدرات تتعامل مع «الحاج الليبي»

أحراز مخدرات ضبطها الجيش الجزائري على الحدود مع ليبيا العام الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)

أحبطت سلطات الأمن الجزائرية شبكة دولية في تهريب المخدرات من نوع القنب الهندي من المغرب وتصديرها نحو كل من ليبيا وتونس.

وأحيل ثمانية أشخاص تورطوا في استيراد كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود الجزائرية، الأربعاء، إلى محكمة الجنايات بتهمة استيراد وبيع وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تم حجز 101.4 كلغ من القنب الهندي في آخر عملية لمصالح الأمن.

وكشفت التحريات أن عمليات نقل المخدرات كانت تجري عبر تسليم المركبة لشخص يدعى «م المغناوي» الذي كان يتولى مهمة تعبئتها بالمخدرات، ليتم تسليمها لشخصين آخرين يقومان بنقلها إلى ليبيا ويتسلمها هناك المدعو «الحاج الليبي».

وخلال السنوات الأخيرة، غيَّر مهربو المخدرات من مسارات تهريب سموم القنب الهندي، إذ كشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها السنوي العام 2017 عن ظهور مسارات جديدة لتهريب المخدرات باستخدام ليبيا مركزًا رئيسًا لعبورها إلى دول أوروبية.