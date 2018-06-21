الأرصاد: طقس معتدل في الشمال والوسط وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدلاً على مناطق الشمال والوسط، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق الخليج.

وقالت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة القصوي في مناطق الشمال الشرقي تتراوح بين 26-32 مْ تصل إلى 38 مْ على جالو والجغبوب، بينما تصل في الجنوب الغربي إلى ما بين 35-41 مْ، وتسجل انخفاضًا غدًا الجمعة على الجفرة وأغلب مناطق أقصى الجنوب الغربي.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الغربي وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 25-31 مْ وتصل إلى 35 مْ على أبونجيم وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا الجمعة.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الخليج وأجدابيا وأقصى الساحل الشرقي مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوي ما بين 26-32 مْ وتصل إلى 38 مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على الجفرة وأقصى مناطق الجنوب الغربي مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 35-41 مْ وتسجل انخفاضًا غدًا الجمعة على الجفرة وأغلب مناطق أقصى الجنوب الغربي.