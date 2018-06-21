الهلال الأحمر ينتشل 4 جثث على شواطئ الزاوية

القاهرة ـ بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 21 يونيو 2018, 12:26 مساء

انتشل فريق الهلال الأحمر فرع الزاوية، اليوم الخميس، أربع جثث لمهاجرين غير شرعيين من على شواطئ مدينة الزاوية.

ونشر الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا توضح انتشال الجثث وطريقة تعامل عناصره معها قبل تحويلها إلى الجهات المختصة.

وقال الهلال الأحمر إن «الجثث الأربع كانت لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية جرى العثور عليها بميناء مرسى ديلة في مدينة الزاوية».

وأعلن الهلال الأحمر في وقت سابق، اليوم الخميس، انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة الماية - جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر، في بيان إنه «بناء على بلاغ ورد من السلطات المحلية قام فريق إدارة وانتشال الجثث التابع للهلال اللأحمر الليبي طرابلس بانتشال عدد خمس جثث يرجح أنها لمهاجرين غير قانونيين من سواحل منطقة الماية - جنزور».

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