الهلال الأحمر ينتشل 5 جثث قبالة سواحل الماية غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 12:02 مساء
عناصر من الهلال الأحمر ينتشلون جثثًا قبالة شواطئ منطقة المايه (الهلال الأحمر الليبي)

أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة الماية - جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر، في بيان إنه «بناء على بلاغ ورد من السلطات المحلية قام فريق إدارة وانتشال الجثث التابع للهلال اللأحمر الليبي طرابلس بانتشال عدد خمس جثث يرجح أنها لمهاجرين غير قانونيين من سواحل منطقة الماية - جنزور».

وتتواصل جهود الأجهزة المعنية في طرابلس لإنقاذ المهاجرين، وبالأمس أعلن خفر السواحل إنقاذ 82 مهاجرًا غير شرعي بنقطة الحميدية في العاصمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لخفر السواحل أن دورية على قارب مطاطي، تمكنت من إنقاذ 82 مهاجرًا، بينهم طفلان و4 نساء كانوا على متن قارب مطاطي محطم، مع انتشال جثة واحدة.

عناصر من الهلال الأحمر ينتشلون جثثًا قبالة شواطئ منطقة المايه (الهلال الأحمر الليبي)
عناصر من الهلال الأحمر ينتشلون جثثًا قبالة شواطئ منطقة المايه (الهلال الأحمر الليبي)
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