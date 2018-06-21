الجيش يعلن السيطرة على رأس لانوف والسدرة

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، أن «القوات المسلحة تسيطر على ميناء السدرة وتطارد العدو باتجاه الغرب»، وذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباكات بين قوات من الجيش وقوات الآمر لسابق لحرس المنشآت النفطي الوسطى ابراهيم الجضران شرقي رأس لانوف.

وأشار المسماري، في تدوينة سابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة رأس لانوف بالكامل وتتقدم نحو السدرة»، مضيفا أن الجيش «كبَّد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وغنم آليات وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة».

واندلعت الاشتباكات بعد ساعات من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عن إطلاق «عملية الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية» ، حسب بيان نقلته، وكالة الأنباء الليبية في البيضاء (وال).