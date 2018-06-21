صنع الله: بدء عملية استعادة رأس لانوف والسدرة.. واستئناف الأنشطة «بعد يومين»

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن العملية العسكرية لاستعادة ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين بدأت، مؤكدًا في تصريح إلى وكالة «رويترز» أنه يأمل استئناف الأنشطة «بعد يومين».



وأضاف صنع الله: «بعد يومين سوف نعاود العمل، من المأمول أن نبدأ عملياتنا»، يأتي ذلك إثر الإعلان عن وقوع اشتباكات تدور منذ وقت مبكر صباح اليوم شرقي رأس لانوف بين قوات من الجيش وقوات الآمر لسابق لحرس المنشآت النفطي الوسطى ابراهيم الجضران.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على البوابة الشرقية منقار النسر ومطار رأس لانوف العسكري ومصنع رأس لانوف.

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