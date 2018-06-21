انطلاق العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد ودرج

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 21 يونيو 2018, 09:32 صباحا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، انطلاق العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد والمجلس البلدي درج.

وأوضحت اللجنة المركزية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عملية تسجيل الناخبين ستبدأ يوم الأحد الأول من يوليو، من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على (( الرقم الوطني متبوعة بعلامة # رقم المركز )) وترسل إلى الرقم 11711 .

وأكد مصدر باللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، البدء الفعلي في إجراءات المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لمدينة بني وليد.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد، بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل عام 2011 بتيسير الخدمات في المدينة.

وتشمل مجالس البلديات سبعة أعضاء بينهم الرئيس، على أن يكون من بين هؤلاء السبعة ممثل عن «الثوار» السابقين الذين فقدوا أحد أطرافهم خلال ثورة 2011 إضافة إلى مقعد للمرأة.

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