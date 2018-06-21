غسان سلامة يبحث مع غوتيريش العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 08:37 صباحا

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة المبعوث الأممي، الأربعاء، في منتدى أوسلو، الذي نظمته وزارة الخارجية النرويجية مع مركز الحوار الإنساني في حضور عدد من صانعي السلام ورواد حل النزاعات، بحسب تغريدة للبعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
 
كما أجرى غسان سلامة، على هامش منتدى أوسلو، مشاورات مع وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل حول سبل إحداث اختراق في الملف الليبي.

وأطلع غسان سلامة مساهل على آخر تطورات الوضع في ليبيا، ولا سيما في ضوء اللقاء الأخير لباريس ونتائجه، كما أعلمه بالسياق السياسي والاقتصادي في البلد وبالمراحل المستقبلية لتنفيذ خارطة الطريق الأممية.

من جهته، جدد ممثل الدبلوماسية الجزائري التأكيد على دعم الجزائر خارطة الطريق الأممية وجهود المبعوث الأممي في مرافقة الليبيين نحو الخروج من الأزمة.

وأضاف مساهل أن الجزائر تشيد أيضًا بالجهود الرامية إلى دعم المسارات السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة.

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