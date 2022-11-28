انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

القاهرة - بوابة الوسط

فاز النصر على الأخضر بهدف نظيف في مباراة بثتها قناة الوسط «WTV» ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

أقيمت مباراة النصر والأخضر على ملعب البيضاء، ليرفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، أما الأخضر فيظل بتسع نقاط من أربع مباريات.

وتبث أيضا قناة الوسط «WTV» مباراة الأولمبي والأهلي طرابلس المقامة على ملعب مدينة الزاوية، الأولمبي ثامن المجموعة الثانية بثلاث نقاط يستضيف الأهلي طرابلس رابع المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات.