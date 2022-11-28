الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس.. والنصر ضيفا على الأخضر في «دورينا».. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباريات جديدة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب بنينا ببنغازي التحدي عاشر المجموعة الأولى بنقطة واحدة يلتقي الصداقة خامس المجموعة بأربع نقاط.

وعلى ملعب البيضاء النصر ثاني المجموعة الأولى بثمان نقاط، يحل ضيفًا على الأخضر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات، وعلى ملعب مدينة الزاوية الأولمبي ثامن المجموعة الثانية بثلاث نقاط يستضيف الأهلي طرابلس رابع المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات.

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وعلى ملعب أبوسليم المحلة بثلاث نقاط من أربع مباريات، يواجه الاتحاد المصراتي بنقطة واحدة من أربع مباريات.

مواجهات الثلاثاء

تختتم غدًا الثلاثاء على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء الجولة الخامسة بمباراة شباب الجبل صاحب النقاط الثلاثة من أربع مباريات، مع دارنس بخمس نقاط من أربع مباريات.