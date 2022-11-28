Atwasat

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 28 نوفمبر 2022, 01:47 مساء
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
جانب من ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
alwasat radio

كشفت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون طرابلس 21 كلم عن التراتيب العشرة الأولى لفئة الكبار، والتي جاءت لتشهد تتويج مروان عبدالله البكاي بكأس السباق والميدالية الذهبية، بالإضافة إلى 5500 دينار بزمن 1.14.34 ساعة وبفارق 5 ثوانٍ، جاء ثانيًا المتسابق الجزائري شمس الدين بن غالي بزمن 1.14.40 ساعة، وثالثًا المتسابق الليبي عبدالسلام نصر الخطاب بزمن 1.14.54 ساعة.

- شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

وجاء رابعًا مالك شعبان حسن بزمن 1.17.08 ساعة، وخامسًا وليد جمعة الجمالي 1.19.21 ساعة، وسادسًا حسن علي نصر بزمن 1.21.02 ساعة، وسابعًا علي الفيتوري البكوش بزمن 1.25.28 ساعة، وثامنًا محمد هيثم أبوجراد بزمن 1.26.05 ساعة، وتاسعًا محمد عبدالباسط طاهر بزمن 1.26.09 ساعة، وعاشرًا معاذ عمر المهذبي بزمن 1.27.05 ساعة.

حديث لبطل السباق مروان البكاي
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال بطل السباق مروان البكاي: «سعيد بتتويجي بطلًا للسباق وأهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي ولكل من وقف معي وساندني، السباق تميز بالتنظيم الجيد وبقوة المنافسة في العشرة كيلومترات الأولى».

وأضاف «كان الرتم عاديًا وارتفع بعدها الإيقاع وفي آخر خمس كيلو مترات كنت ضمن كوكبة المقدمة رفقة المتسابقين الجزائري شمس الدين بن غالي وعبدالسلام الخطاب والحمد لله وفقت في التتويج ببطولة السباق وبفارق خمس ثوان عن المتسابق الجزائري شمس الدين».

واختتم البكاي حديثه قائلًا: «شعوري بالتتويج لا يوصف وأهدي البطولة إلى والدي ووالدتي وإلى مدربي المنجي السباعي وإلى كل من وقف معي وساندني»، يشار إلى أن السباق تميز بالتنظيم المحكم وبمشاركة 1500 متسابق وزعوا إلى ست فئات عمرية وسيقام خلال الأيام المقبلة حفل التتويج للفائزين العشرة الأوائل لكل فئة عمرية.

جانب من ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
جانب من ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم ...
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب

العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا

أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية (صور)
اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي...
مسابقات اتحاد الكرة الليبي تعلن مباريات الجولة السادسة من «دورينا»
مسابقات اتحاد الكرة الليبي تعلن مباريات الجولة السادسة من ...
الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس.. والنصر ضيفا على الأخضر في «دورينا».. الإثنين
الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس.. والنصر ضيفا على الأخضر في ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني ......
المزيد
انتهت عبر قناة «الوسط»: تعادل سلبي بين التحدي والصداقة في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: تعادل سلبي بين التحدي والصداقة في ......
طائرة أساريا تفوز على الاتحاد في الدوري الليبي
طائرة أساريا تفوز على الاتحاد في الدوري الليبي...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس...
الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس.. والنصر ضيفا على الأخضر في «دورينا».. الإثنين
الأولمبي يستضيف الأهلي طرابلس.. والنصر ضيفا على الأخضر في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط