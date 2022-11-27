Atwasat

اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 27 نوفمبر 2022, 07:18 مساء
اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية (صور)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
alwasat radio

اختُتمت بنجاح تحت إشراف الاتحاد الليبي للفروسية، أمس السبت، دورة أساسيات التحكيم لرياضة القدرة والتحمل التي شارك فيها اثنا عشر متدربًا وحاضر فيها الحكم الدولي التونسي حاتم بن مبروك.

الدورة استمرت ثلاثة أيام بالأكاديمية الأولمبية الليبية وتأتي ضمن أنشطة الاتحاد الليبي للفروسية للنهوض برياضة القدرة والتحمل التي تنتظرها استحقاقات دولية خاصة بعد النجاح الكبير لرياضة القدرة والتحمل في البطولات الدولية.

ومن المنتظر أن يعقب الدورة التحكيمية دورة أخرى متقدمة خلال الفترة المقبلة والتي ستشمل امتحانات عملية ونظرية لتخريج حكام محليين ليبيين للقدرة والتحمل.

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتخاب عادل القريو رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام
انتخاب عادل القريو رئيسا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء ...
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة ...
نادر كارة: عاندت والدي كثيرا حول أسطورة بيليه.. والآن أقر بأنه ملك الكرة الحقيقي بالعالم
نادر كارة: عاندت والدي كثيرا حول أسطورة بيليه.. والآن أقر بأنه ...
الوسط الرياضي ينعى رحيل عمر أبورقيقة
الوسط الرياضي ينعى رحيل عمر أبورقيقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني ......
المسابقات تعلن موعد مباراة الكأس بين المدينة والخمس.. والقرعة تفض الخلاف بين الأهلي بنغازي والأخضر
المسابقات تعلن موعد مباراة الكأس بين المدينة والخمس.. ......
المزيد
اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية (صور)
اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية ......
إشادة دولية بكاراتيه ليبيا الموحد.. أبوزيد لـ«بوابة الوسط»: أبطالنا كانوا في المستوى (صور)
إشادة دولية بكاراتيه ليبيا الموحد.. أبوزيد لـ«بوابة الوسط»: ......
فوز طائرة النصر والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري الليبي (صور)
فوز طائرة النصر والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري ......
الوسط الرياضي ينعى رحيل عمر أبورقيقة
الوسط الرياضي ينعى رحيل عمر أبورقيقة...
نادر كارة: عاندت والدي كثيرا حول أسطورة بيليه.. والآن أقر بأنه ملك الكرة الحقيقي بالعالم
نادر كارة: عاندت والدي كثيرا حول أسطورة بيليه.. والآن أقر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط