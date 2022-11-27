اختتام دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل» في الفروسية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت بنجاح تحت إشراف الاتحاد الليبي للفروسية، أمس السبت، دورة أساسيات التحكيم لرياضة القدرة والتحمل التي شارك فيها اثنا عشر متدربًا وحاضر فيها الحكم الدولي التونسي حاتم بن مبروك.

الدورة استمرت ثلاثة أيام بالأكاديمية الأولمبية الليبية وتأتي ضمن أنشطة الاتحاد الليبي للفروسية للنهوض برياضة القدرة والتحمل التي تنتظرها استحقاقات دولية خاصة بعد النجاح الكبير لرياضة القدرة والتحمل في البطولات الدولية.

ومن المنتظر أن يعقب الدورة التحكيمية دورة أخرى متقدمة خلال الفترة المقبلة والتي ستشمل امتحانات عملية ونظرية لتخريج حكام محليين ليبيين للقدرة والتحمل.

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)

دورة «أساسيات التحكيم للقدرة والتحمل». (تصوير - محمد قجام)