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إشادة دولية بكاراتيه ليبيا الموحد.. أبوزيد لـ«بوابة الوسط»: أبطالنا كانوا في المستوى (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 27 نوفمبر 2022, 06:35 مساء
إشادة دولية بكاراتيه ليبيا الموحد.. أبوزيد لـ«بوابة الوسط»: أبطالنا كانوا في المستوى (صور)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
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قال رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد وسيم أبوزيد في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «أحيي وزارة الرياضة على وقوفها ودعمها للاتحاد وتحملها تكاليف تذاكر السفر والإقامة لمنتخبنا خلال مشاركته في البطولة الأفروأسيوية التي أقيمت أخيراً بالجزائر، كما أحيي اللاعبين وأولياء أمورهم ومدربي المنتخب المحليين عصام علي مسعود وإكرام أبوشعيرة».

وأضاف «أبطالنا كانوا في المستوى وشرفوا الرياضة الليبية وتوجوا بـ38 ميدالية متنوعة (12 ذهبية، 13 فضية، 13 برونزية)، وأيضًا تحصل على هامش البطولة ستة حكام ليبيين على الشارة الأفروأسيوية، و10 مدربين ليبيين على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأفروأسيوي».

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وأكمل «أبدى الجميع إعجابهم بتميز وأداء لاعبي منتخب الكاراتيه الليبي ومن ضمنهم رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه الموحد ورئيس الاتحاد الأفروأسيوي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفروأسيوي، وقالوا: لقد أبهرنا المنتخب الليبي بأدائه وتميزه، ولم نكن نتوقع أنه سيكون بهذه القوة في الأداء وحظوظكم وافرة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة العالم المقبلة للكاراتيه الموحد». يشار إلى أن أبطال الكاراتيه الموحد الليبي توجوا بـ38 ميدالية متنوعه من بينها:

▪︎ 12 ذهبية   
الصادق الكرداسي في الكاتا فردي براعم وسعيد الغزاوي كاتا فردي أطفال ومعاذ بن عمران كاتا فردي ناشئين ومقبل العربي كاتا فردي شباب وحسين التركي كاتا فردي كبار وذهبية كاتا فرق شباب عن طريق اللاعبين مقبل العربي وسليم خالد وعبدالحسيب العمامي وذهبية كاتا فرق شباب وذهبية اللاعب إلياس جحيدر في كوميتي فردي براعم الوزن المفتوح وذهبية أويس جحيدر في كوميتي فردي براعم وزن تحت 30 كغم.

فاز عبدالحسيب العمامي بذهبية كوميتي فردي ناشئين في وزن تحت 70 كغم وذهبية اللاعب محمد علي الغدي في كوميتي فردي ناشئين بوزن تحت 60 كلغ وذهبية اللاعب أنس ناجي الشقف في كوميتي فردي شباب وزن تحت 65 كغم وذهبية كوميتي ناشئين عن طريق اللاعبين معاذ بن عمران ومحمد الغدي ومصعب بن عمران.

▪︎ 13 فضية
سعيد أحمد الغزاوي والصادق الكرداسي وسالم التبيني في كاتا فرق براعم واللاعب محمد علي الغدي في كاتا فردي ناشئين وياسين سليم ومعاذ بن عمران ومحمد الغدي في كاتا فرق ناشئين وعبدالحسيب العمامي في كاتا فردي ناشئين وصلاح عبدالفتاح كوميتي فردي براعم الوزن المفتوح وعبدالله عبدالجليل في كوميتي فردي أطفال وزن تحت 40 كغم ومحمد عبدالبارئ في كوميتي فردي ناشئين وزن تحت 70 كغم ومصعب طارق بن عمران في كوميتي فردي ناشئين وزن تحت 55 كغم.

ومحمد الصادق ألماني في كوميتي فردي ناشئين في وزن تحت 60 كغم وسند عبدالحميد وعبدالحسيب العمامي وحسان سليم ومحمد الزليطني كوميتي فرق ناشئين وسليم خالد سليم في كوميتي فردي شباب وزن تحت 75 كغم وعلي  الكراتي كوميتي فردي كبار وزن فوق 80 كغم وعلي الكراتي ومأمون انبيه ومحمد سليم وطلال أبوشعيرة في كوميتي جماعي كبار.

▪︎ 13 برونزية
مرام البوعيشي في كاتا فردي ناشئين وعبدالبارئ وفاء في كوميتي فردي ناشئين تحت 70 كلغ وسند عبدالحميد عاشور في كوميتي فردي ناشئين تحت 60 كغم وأحمد منصور في كوميتي فردي ناشئين تحت 70 كغم ومحمد سليم في كوميتي فردي كبار تحت 80 كلغ ومحمد عبدالبارئ وفاء في كوميتي فردي شباب تحت 70 كلغ وعبدالرحيم العياط كوميتي فردي شباب تحت 75 كلغ.

أيضا اقتنص صهيب عبدالكريم في كوميتي فردي شباب أقل من 75 كلغ وصهيب عبدالكريم ومحمد الرايس وعبدالرحيم العياط في كوميتي فرق شباب ومأمون أنبيه في كوميتي فردي كبار أقل من 70 كلغ وطلال أبوشعيرة في كوميتي فردي كبار وأقل من 80 كلغ ومحمد الرايس في كوميتي فردي شباب 80 كلغ وحسين التركي وفي كاتا جماعي كبار عبد المجيد ساسي.

كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
كاراتيه ليبيا الموحد. (فيسبوك)
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