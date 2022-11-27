فوز طائرة النصر والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري الليبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت، ثلاث مباريات في الجولة الثانية من الدوري الليبي للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

قاعة مصراتة

تفوق الاتحاد المصراتي على البشائر بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-20، 25-19، 25-17)، أدار المباراة الدولي عبدالسلام الرفاعي، حكمًا أول، وحسين الغيراني، حكمًا ثانٍ، والمسجلان مفتاح أبوزويدة وعلي الرجوبي وحامل الراية أسامة عقيل ومحمد شاحوت.

القاعة الكبرى بطرابلس

تفوق الأهلي طرابلس على الجزيرة بثلاثه أشواط مقابل شوط واحد، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للأهلي طرابلس (25-19، 25-8، 25-22)، أدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي، حكمًا أول، والدولي عبدالحكيم رمضان، حكما ثانٍ، والمسجل وجدي القمبري، وحكما الراية علي اشتيوي وعصام عبداللطيف.

قاعة أحمد موسى بالمرج

النصر يتفوق على فريق المروج بثلاثة أشواط لشوط واحد، تقدم النصر بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-23، 25-22)، والشوط الثالث كان التفوق فيه للمروج (25-21)؛ وعاد النصر ليتفوق بالشوط الرابع (25-23)، ليتفوق أيضًا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي، حكمًا أول، وفرج بن عربية، حكما ثانٍ، والمسجل وائل أبوشعالة وحكما الراية أحمد الجبالي وعصام الفسي.

منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)

منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)

منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)