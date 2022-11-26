الوسط الرياضي ينعى رحيل عمر أبورقيقة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قدمت شخصيات رياضية تعازيها الحارة عبر صفحاتها الشخصية على «فيسبوك» في وفاة النجم الرياضي الكبير عمر أبورقيق الذي تُوفي بعد معاناة مع المرض، السبت، وهو نجم من نجوم الكرة الليبية ونادي المدينة في زمن مضى، كما مارس لعبة كرة السلة، ويعتبر من أعمدة النادي.

حارس مرمى المدينة والمنتخب الوطني جمال الوخي قدم التعازي، مؤكدا أن رحليه مؤثر وموجع واعتبره من شخصيات نادي المدينة وأحد الرموز الرياضية الرائعة.

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مدير المنتخب الليبي لكرة القدم الحالي، علي الأسود، أحد رموز النادي الأهلي طرابلس، قدم التعازي باسم الرياضيين القدامى، معربا عن حزنه لرحيل شخصية رياضية بارزة.

أما الصحفي الرياضي امحمد إبراهيم كتب متألما وبحزن «قامة أخرى ترحل وتترجل عن سماء الرياضة الليبية بعد مسيرة حافلة بالعطاء».