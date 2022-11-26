نادر كارة: عاندت والدي كثيرا حول أسطورة بيليه.. والآن أقر بأنه ملك الكرة الحقيقي بالعالم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال النجم الليبي السابق والمحلل الرياضي، نادر كارة، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «لدي قناعة تامة بأن بيليه هو أفضل لاعب في تاريخ العالم، كونه صاحب ثلاث كؤوس عالمية».



وأضاف في منشوره «كثيرا ما دخلت في عناد وتحدٍ مع والدي الذي كان مقتنع بالنجم الأسطوري بيليه، والآن أقتنع أن والدي كان رأيه صائبا». مؤكدا أنه فعلا ملك كرة القدم الحقيقي بالعالم.

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يذكر أن نادر هو لاعب للأهلي طرابلس والوحدة والأولمبي والمنتخب الوطني، وشهدت الفترة من 2003 وحتى 2009 مرحلة تألق كروي مهم له.