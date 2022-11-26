مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية ستشهد منافسة بين الرئيس الحالي للجنة الدكتور جمال الزروق الذي يستعد لدورة انتخابية ثالثة لأربع سنوات قادمة، ينافسه مرشح من دائرة نخبة الخبراء، سبق أن تولى مهمة في اتحاد الكرة، دون الإفصاح عن اسمه.

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وأكدت المصادر ذاتها في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية تبدو في صالح رئيس اللجنة الحالي الذي يبدو الأقرب ليكون رئيسا مرة ثالثة بعد أن استمر ثمانية أعوام ويسعى لأربع سنوات أخرى.