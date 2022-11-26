انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

القاهرة - بوابة الوسط

فاز التعاون بهدف نظيف على الأهلي بنغازي في مباراة بثتها قناة الوسط «WTV»، ودخل الأهلي بنغازي المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى بثماني نقاط من أربع مباريات بينما التعاون ثامن المجموعة بنقطتين من أربع مباريات، قبل أن يضيف على ملعب أجدابيا، ثلاث نقاط جديدة ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في «دورينا».

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وتقام غدًا الأحد على ملعب مدينة الخمس مواجهة بين أبوسليم ثاني المجموعة الثانية بثماني نقاط من أربع مباريات، ويحل ضيفًا على فريق الخمس عاشر المجموعة بنقطة واحدة من أربع مباريات.