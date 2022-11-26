فوز السويحلي على الأفريقي في الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية أولى مباريات الجولة الثانية للدوري الليبي للكرة الطائرة، وانتهت بفوز السويحلي على الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-17، 25-21)، والشوط الثالث انتهى لصالح الأفريقي (25-22)، وعاد السويحلي ليتفوق بالشوط الرابع (25-16)، ليتفوق أيضًا بنتيجة المباراة بثلاثة لشوط واحد.

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اليوم السبت، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في الجولة الثانية للدوري الليبي للكرة الطائرة بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية الاتحاد المصراتي يلتقي البشائر، وبالقاعة الكبرى بطرابلس الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج، يستضيف المروج فريق النصر.

غدًا الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس، الاتحاد يتبارى مع أساريا، والإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي الهلال يلتقي الأهلي بنغازي.