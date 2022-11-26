كليم الطشاني يتوج ببطولة ليبيا للبلياردو

اختُتمت، أمس الجمعة، بصالة هنود بمنطقة جنزور بطولة ليبيا للبليارود والسنوكر لفئة الناشئين 2022 تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للبلياردو بمشاركة قرابة 200 لاعب مثلوا أندية الوحدة والجمارك والشاطئ التحرير والوطن والمحلة وأبوسليم.
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وتمكن لاعب نادي التحرير كليم الطشاني من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي الشاطئ أحمد الشوي بنتيجة (7-5)، أدار المباراة النهائية الحكمان سند شوبانة وإيهاب حمود.
حفل التتويج
وفي ختام البطولة بحضور مدير إدارة شؤون الرياضة بوزارة الرياضة دكتور عبدالرزاق الملوس جرى حفل توزيع الجوائز وتسلم البطل كليم الطشاني كأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغًا ماليًا، وأحمد الشوية كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية ومبلغًا ماليًا، وُوزعت شهادات تقدير على المساهمين في نجاح البطولة.
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