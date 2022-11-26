كليم الطشاني يتوج ببطولة ليبيا للبلياردو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتمت، أمس الجمعة، بصالة هنود بمنطقة جنزور بطولة ليبيا للبليارود والسنوكر لفئة الناشئين 2022 تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للبلياردو بمشاركة قرابة 200 لاعب مثلوا أندية الوحدة والجمارك والشاطئ التحرير والوطن والمحلة وأبوسليم.

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وتمكن لاعب نادي التحرير كليم الطشاني من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي الشاطئ أحمد الشوي بنتيجة (7-5)، أدار المباراة النهائية الحكمان سند شوبانة وإيهاب حمود.