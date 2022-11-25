انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الصقور والهلال في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شهداء بنينا، وحاول فريق الصقور الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة، لكن الصلابة الدفاعية لفريق الهلال منعته من تحقيق رغبته.

ودخل الصقور المباراة في المركز السادس في جدول الترتيب بعد حصد أربع نقاط من ثلاث مباريات، فيما حل الهلال تاسعًا بنقطتين فقط من أربع مباريات.

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