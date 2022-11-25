انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره السويحلي بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، من خمس مباريات خاضها هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول سلبيًا في ملعب أبوسليم، واستمرت المحاولات في الشوط الثاني، حتى ظفر الاتحاد بالهدف الأول عن طريق لاعبه عماد الواتي في الدقيقة 87 من عمر المباراة، قبل أن يعود زميله فراشكوبا ويؤكد فوز الاتحاد بالهدف الثاني في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد، وتجمد رصيد السويحلي عند سبع نقاط.

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