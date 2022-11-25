الاتحاد يلتقي السويحلي.. والصقور يحل ضيفا على الهلال في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الجمعة الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، إذ يلاقي الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ضيفه السويحلي ثالث المجموعة بسبع نقاط على ملعب أبوسليم، بينما يواجه الصقور سادس المجموعة الأولى على ملعب بنينا، فريق الهلال الذي يحتل المركز التاسع في المجموعة ذاتها.

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ويلتقي غدا السبت على ملعب أجدابيا الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى بثماني نقاط، فريق التعاون ثامن المجموعة، وعلى ملعب الجميل يحل أساريا رابع المجموعة الثانية ضيفًا على المدينة سابع المجموعة، بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.