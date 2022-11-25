اجتماع طارئ لـ«عمومية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت أمس الخميس الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة السلة اجتماعا طارئا بمدينة طرابلس، برئاسة رئيس الاتحاد، فؤاد برغش، وبحضور وكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، ومدير إدارة شؤون الرياضة بالوزارة عبدالرزاق ملوس، ومندوب اللجنة الأولمبية الليبية نوري الزراع.

وخُصص الاجتماع لمناقشة الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الليبي لكرة السلة بسبب توقف الدعم المالي لموسمين متتاليين، والتأكيد على بدء البطولات في مواعيدها المحددة.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على عديد النقاط أهمها التأكيد على انطلاق دوري كرة السلة للموسم الجديد في موعده 11 ديسمبر المقبل.

كما أكدت الجمعية العمومية على إقامة المرحلة التمهيدية الأولى لمسابقة كأس ليبيا، دون اللاعبين الأجانب، وستكون المباراة النهائية للتتويج بالكأس بين أول المنطقتين الشرقية والغربية.

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كما سيصدر بيان بمطالبة الحكومة الليبية بالإسراع في تقديم الدعم لاتحاد اللعبة، حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته، والتواصل مع وزارة الرياضة لتوفير الدعم اللازم للفرق المشاركة في المرحلة الثانية للدوري.

وجرى التأكيد على إقامة النهائيات على مستوى ليبيا لفئتي 14و16 عاما، وأيضا إقامة النهائيات لفئتي 18و20 عاما خارج مدينتي طرابلس وبنغازي.