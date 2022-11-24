الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نجح فريق «الأهلي طرابلس» في الفوز بمباراته المؤجلة من الأسبوع الثالث من الدوري الليبي لكرة القدم، وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار اللقب، كما تمكن «الأخضر» من اقتناص نقاط مباراته المؤجلة أمام «شباب الجبل» بهدف من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول في ملعب الجميل بالتعادل السلبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي، كما انتهى الشوط الأول في ملعب شيخ الشهداء بنتيجة مماثلة.

وسجل الأهلي طرابلس أربعة أهداف في مرمى الاتحاد المصراتي في الشوط الثاني، بعد تبديلات المدرب فتحي الجبال، والتي قلبت المباراة لمصلحة الأهلي، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 68 بقدم المدافع أحمد التربي وبعد دقيقتين فقط سجل البديل نورالدين القليب الهدف الثاني في الدقيقة 70، وجاء الهدف الثالث برأسية أنيس السلتوا في الدقيقة 75 والهدف الرابع سجله البديل محمد الطبال في الدقيقة 76.

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ورفع فريق الأهلي طرابلس رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام فريق السويحلي في الجولة الرابعة، فيما بقي الاتحاد المصراتي بنقطة واحدة من أربع مباريات.

ركلة جزاء تهدي الفوز للأخضر

وعلى أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء التقى فريق الأخضر فريق شباب الجبل، واستطاع الأخضر أن يخطف الفوز بقدم لاعبه صهيب بن سليمان من علامة الجزاء في الدقيقة 80.

ويرفع الأخضر رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الصقور، بينما توقف رصيد فريق شباب الجبل عند ثلاث نقاط من أربع مباريات.